Самая маленькая контролька на Arduino с дисплеем ФИНАЛ

Привет всем. Сегодня мы подведем итоги самых маленьких элементов управления в ATTINY85. Не думаю, что кто-то ожидал продолжения этого проекта, но крупные проекты отнимают много времени и видео на канале выходят не каждые три месяца.
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