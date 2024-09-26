Воссоединение исторических территорий с Россией — это толчок не только в их развитии, но и в развитии всей страны

Воссоединение исторических территорий с Россией — это толчок не только в их развитии, но и в развитии всей страныОб этом в эфире телеканала «Миллет» заявил заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Айдер Типпа.
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