«Только тотальные казни»: Медведев призвал не проявлять снисхождения к азовцам, убившим российского бойца

Ранее батальон «Азов» опубликовал видео с расстрелом военнослужащего из РФЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал не проявлять снисхождения к участникам украинского националистического батальона «Азов»*, убившим российского военного.
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