В Калуге сотрудники полиции и студенты-волонтеры предупредили жителей города о мошенничестве

В Калуге по инициативе члена Общественного совета при УМВД России по г. Калуге Людмилы Крикаловой полицейские и студенты Калужского филиала юридического полицейского колледжа вышли на улицы областного центра чтобы напомнить калужанам о бдительности.
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