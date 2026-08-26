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Николь Кидман, Сандра Буллок, Джои Кинг (в "голом" платье) и Мэйси Уильямс посетили премьеру сиквела "Практическая магия"

Николь Кидман, Сандра Буллок, Джои Кинг (в "голом" платье) и Мэйси Уильямс посетили премьеру сиквела "Практическая магия"

В Лондоне состоялась премьера сиквела фильма "Практическая магия". Картину публике в кинотеатре "Одеон" представили исполнители главных ролей: Николь Кидман, Сандра Буллок, Мэйси Уильямс, Джои Кинг и другие.

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