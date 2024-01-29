Лукашенко высказался о президентских выборах в России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что период выборов непростой. Однако он выразил уверенность, что все мероприятия по парламентским выборам в Беларуси и президентские выборы в России пройдут спокойно.
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