Машина Эстебана Окона загорелась после спринта. Видео

Alpine RacingМашина пилота Alpine Эстебана Окона загорелась после спринта в Бразилии. Французский гонщик сумел финишировать и доехать до пит-лейна, но через несколько секунд после того, как он покинул кокпит, в задней части машины вспыхнул огонь.
Alpine RacingМашина пилота Alpine Эстебана Окона загорелась после спринта в Бразилии. Французский гонщик сумел финишировать и доехать до пит-лейна, но через несколько секунд после того, как он покинул кокпит, в задней части машины вспыхнул огонь.
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