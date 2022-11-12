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Машина Эстебана Окона загорелась после спринта. Видео

Машина Эстебана Окона загорелась после спринта. Видео

Alpine RacingМашина пилота Alpine Эстебана Окона загорелась после спринта в Бразилии. Французский гонщик сумел финишировать и доехать до пит-лейна, но через несколько секунд после того, как он покинул кокпит, в задней части машины вспыхнул огонь.

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