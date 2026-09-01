SEC предлагает масштабное обновление правил в отношении трансфер-агентов с учетом технологии блокчейн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предложила пересмотреть правила, регулирующие деятельность трансфер-агентов, поскольку ведение учета на основе блокчейна и токенизированные ценные бумаги становятся все более распространенными на рынках США.
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