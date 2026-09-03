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Регионы России

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Минобороны России подтвердило удар по логистическому центру «Биокон» в Киевской области

Минобороны России подтвердило удар по логистическому центру «Биокон» в Киевской области

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что минувшей ночью российские военные нанесли ответные групповые удары по объектам украинского военного промышленного комплекса и логистической инфраструктуры, используемой в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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