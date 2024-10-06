Украина, превращённая в страну-камикадзе, – это лишь одна из мин, заложенных под Россию. В меню Пентагона есть немало и других полуфабрикатов, которые следует лишь чуть-чуть подогреть и можно подавать к столу.
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