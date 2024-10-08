Жители Алтайского края должны заплатить 4,4 млрд руб. имущественных налогов

Уведомления на оплату налогов на имущество, землю и транспорт за 2023 год должны поступить в срок до 1 ноября Жители Алтайского края в срок до 2 декабря должны заплатить 4,421 миллиарда имущественных налогов за 2023 год.
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