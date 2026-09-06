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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» близок к приобретению Соколова у «Торпедо» (Михаил Зислис)

«Торпедо» может обменять нападающего Егора Соколова в « Ак Барс ». Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис .

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