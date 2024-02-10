"Половина предков верхушки Германии - нацисты". Теперь узнали о деде Бербок

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Шольцу опять "смехотворно". Теперь он так отреагировал на интервью Путина Такеру Карлсону. "Мы увидели смехотворное интервью Путина.

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Комментарии
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Ирина Ашихмина
В  1945  году , АКТ  о  капитуляции  подписала  только  АРМИЯ  Германии . Ни  3-й  рейх ,  ни  сама  Германия  этот  Акт  не  подписывали . То  есть , 3-й рейх существует  и  по  сей  день  ,  распространившись   по  всему  миру
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Да, все перечисленные достойны костра,русских ненавидят на генетическом уровне.
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