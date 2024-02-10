Шольцу опять "смехотворно". Теперь он так отреагировал на интервью Путина Такеру Карлсону. "Мы увидели смехотворное интервью Путина.
"Половина предков верхушки Германии - нацисты". Теперь узнали о деде Бербок
Комментарии
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Ирина Ашихмина
В 1945 году , АКТ о капитуляции подписала только АРМИЯ Германии . Ни 3-й рейх , ни сама Германия этот Акт не подписывали . То есть , 3-й рейх существует и по сей день , распространившись по всему миру
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3 час.
Nikolay Zakharov
Да, все перечисленные достойны костра,русских ненавидят на генетическом уровне.
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1 час.
Александр Моргунов
Я сжог всех.
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38 мин.
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