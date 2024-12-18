Медики назвали болезни, с которыми сказочные принцессы столкнулись бы в реальном мире

В сказках действие происходит в вымышленном мире, который во многом устроен не так, как настоящий. Ученые из Нидерландов выяснили, риск каких болезней был бы высоким у принцесс из мультфильмов Disney в реальной жизни.
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