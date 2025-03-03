Арестовано имущество экс-замглавы Росприроднадзора по делу о мошенничестве

Суд наложил арест на имущество бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова и экс-главы Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислава Новикова в рамках расследования дела о мошенничестве.
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