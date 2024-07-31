Как изменится жизнь россиян с августа 2024 года

А

Анна

У меня дача не достроена.Никакие ипотечные кредиты мне не по карману(пенсионерка).Введение ГОСта это очередной демарш против незащищенных слоев населения и бездумная работа госчинуш и депутатов.Что мешает принимать дома на дачных участках по существующим Гостам.У многих света нет на участках, подъездов к ним,отсутствует вода и газ.Или что-желание заставить дачников строить дворцы при финансовой невозможности и ненужности.Думаю этот документ направлен на то,чтобы многие отказались от дачных участков,ухудшили свое материальное состояние в виде полученной продукции для семьи и пребывали на дачных участках в шалашах (т.к. к ним пока бездельники еще ничего не придумали).правильно сказал один из чинов- "госдура" никак не успокоится.