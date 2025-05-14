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В Госдуме раскрыли схему мошенничества с SIM-картами умерших людей

В Госдуме раскрыли схему мошенничества с SIM-картами умерших людей

Преступники используют схему мошенничества с перевыпуском SIM-карт, принадлежавших умершим людям.Федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» и член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости рассказал подробности.

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