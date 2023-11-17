Экономист Динатале: занятость женщин быстро выросла после окончания пандемии

Бюро переписи населения США провело исследование о влиянии пандемии на жизнь людей. После ее окончания занятость женщин быстро выросла, рассказала главный экономист по труду в Moody’s Analytics Мариса Динатале сайту The Hill.
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