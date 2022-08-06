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В Мали 26 тыс. бывших комбатантов будут интегрированы в армию — Le Figaro

В Мали 26 тыс. бывших комбатантов будут интегрированы в армию — Le Figaro

Переходное правительство Мали договорилось с вооруженными группами, подписавшими соглашение о мире на севере страны, об интеграции 26 000 бывших повстанцев в малийскую армию, говорится в правительственном пресс-релизе, направленном 5 августа AFP.

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