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Районная неделя

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Жители Войковского на выставке увидят этапы развития строительной отрасли столицы

Если вы живете на севере Москвы и любите прогулки с пользой, загляните в парк «Ходынское поле». Там сейчас проходит выставка, которая буквально переносит зрителей в прошлое.

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