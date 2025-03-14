Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили танк, минометные расчеты и боевиков в зоне СВО

Министерство обороны РФ Расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили танк и автомобиль с боекомплектом в движении, минометные расчеты и украинских боевиков в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).