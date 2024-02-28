По данным СМИ, представители западных стран на конференции в Париже обсудили возможность отправки войск на Украину.
НАТО пугает отправкой солдат на Украину
Комментарии
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Игорь
Где ж хоронить то всех этих клоунов из шапито НАТО? Окраина и так уже похожа на одно огромное кладбище
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18 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Сделать золой и на удобрение...
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14 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Что неужели есть в евро сортире дауны готовые подохнуть за коппейки на усраине.
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11 час.
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