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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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НАТО пугает отправкой солдат на Украину

НАТО пугает отправкой солдат на Украину

По данным СМИ, представители западных стран на конференции в Париже обсудили возможность отправки войск на Украину.

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Комментарии
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Игорь
Где ж хоронить то всех этих клоунов из шапито НАТО? Окраина и так уже похожа на одно огромное кладбище
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НЭ
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