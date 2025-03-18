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Царьград

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Дмитрий Григоренко утвердил 40 ключевых проектов цифровизации России

Дмитрий Григоренко утвердил 40 ключевых проектов цифровизации России

Дмитрий Григоренко, заместитель председателя Правительства России, одобрил свыше 40 приоритетных цифровых проектов, включая внедрение искусственного интеллекта и единой биометрической системы, обеспечивая контроль через систему мониторинга.

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