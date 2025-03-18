Дмитрий Григоренко утвердил 40 ключевых проектов цифровизации России

Дмитрий Григоренко, заместитель председателя Правительства России, одобрил свыше 40 приоритетных цифровых проектов, включая внедрение искусственного интеллекта и единой биометрической системы, обеспечивая контроль через систему мониторинга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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