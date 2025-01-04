Большинство россиян тратят примерно четвертую часть своих денег на ненужные покупки. С точки зрения экономистов, это происходит потому, что люди плохо владеют финансовой грамотностью и толком не научились распоряжаться безналичными средствами.
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