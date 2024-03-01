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Медвежий угол

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Под Первоуральском в Шадрихе мигрант из Армении Нвер Овсепян держал на ферме в рабстве белоруса, его избивали заставляя работая за бесплатно

Под Первоуральском в Шадрихе мигрант из Армении Нвер Овсепян держал на ферме в рабстве белоруса, его избивали заставляя работая за бесплатно

Свердловская область - В поселке Шадриха ОПГ-банда приезжих, абу-бандиты армяне решили организовать ферму, а что бы она приносила больше прибыли устроили на ней рабовладение.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Читая, такие факты,задаешься вопросом, до коле это будет продолжаться,когда по настоящему возьмутся за чинуш занимающихся мигрантами.
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4 час.
лл
лина любимцева
Что армяне такие дикие?!!  Они вспоминают о том, что они  &quot;православные&quot; только тогда, когда ИМ ПРИПЕЧЕТ!! А так-Бога на них нет!! И никогда не  было... ВЫСЕЛЯТЬ ИХ В АРМЕНИЮ!! Без разговоров.  без права возвращаться.
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3 час.
Вадим Кузнецов
При чем тут именно армяне? Такие случаи и в Дагестане были, и в дудаевско-масхадовской &quot;Ичкерии&quot; рабского труда хватало. Да и не только на Кавказе. Здесь проблема с местными властями, я думаю.
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3 час.

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