Под Первоуральском в Шадрихе мигрант из Армении Нвер Овсепян держал на ферме в рабстве белоруса, его избивали заставляя работая за бесплатно

Nikolay Zakharov Читая, такие факты,задаешься вопросом, до коле это будет продолжаться,когда по настоящему возьмутся за чинуш занимающихся мигрантами.

лл лина любимцева Что армяне такие дикие?!! Они вспоминают о том, что они "православные" только тогда, когда ИМ ПРИПЕЧЕТ!! А так-Бога на них нет!! И никогда не было... ВЫСЕЛЯТЬ ИХ В АРМЕНИЮ!! Без разговоров. без права возвращаться.