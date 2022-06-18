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Андрей Леонидович разъяснил ребятам правовые последствия за совершение деяний до достижения возраста, с которого наступает уг...

Андрей Леонидович разъяснил ребятам правовые последствия за совершение деяний до достижения возраста, с которого наступает уг...

В рамках Республиканской межведомственной профилактической акции ´Забота´ в оздоровительном лагере ´Фантазия´ (клуб ´Зарница´ ГУО ´Центр дополнительного образования детей и молодежи ´Росквит´ г.

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