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Шеремет назвал заявления Макрона о недопустимости капитуляции Киева ахинеей 

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с агентством РИА Новости подверг резкой критике высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о невозможности завершения украинского конфликта капитуляцией перед Россией.

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