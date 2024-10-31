Глава СК РФ Бастрыкин потребовал доклад о расследовании разрушения дома в КЧР

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с разрушением части жилого дома в Карачаево-Черкесии.
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