Зачем я собираю белые простыни и наволочки советских времён. Расскажу и покажу для чего они мне

Сам себе мастерДом/ДачаПодписатьсяЗачем я собираю белые простыни и наволочки советских времён. Расскажу и покажу для чего они мне Если у кого остались старые белые простыни и наволочки с советских времен знают, что у них особое качество.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииНаталия Не скажуНе подушку дошила, а наволочку. Наволочку. Подушка - это то, на что надевается наволочка.Ответить14 час.Владимир Алтайцевинтересно, а где она находит простыни и наволочки времён СССР?Ответить3 час.
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