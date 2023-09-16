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Зачем я собираю белые простыни и наволочки советских времён. Расскажу и покажу для чего они мне

Зачем я собираю белые простыни и наволочки советских времён. Расскажу и покажу для чего они мне

Если у кого остались старые белые простыни и наволочки с советских времен знают, что у них особое качество.

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Комментарии
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Наталия Не скажу
Не подушку дошила, а наволочку. Наволочку. Подушка - это то, на что надевается наволочка.
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14 час.
Владимир Алтайцев
интересно, а  где она находит простыни и наволочки времён СССР?
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3 час.

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