Киркоров и Shaman впились друг в друга номинациями

Премия «Виктория» огласила списки претендентов В понедельник был объявлен шорт-лист номинантов Российской национальной музыкальной премии «Виктория» на пресс-конференции с участием президента премии Юрия Костина и певцов Филиппа Киркорова (11-кратный лауреат премии) и Дениса Клявера (двукратный победитель).
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