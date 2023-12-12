Киркоров и Shaman впились друг в друга номинациями

Премия «Виктория» огласила списки претендентов В понедельник был объявлен шорт-лист номинантов Российской национальной музыкальной премии «Виктория» на пресс-конференции с участием президента премии Юрия Костина и певцов Филиппа Киркорова (11-кратный лауреат премии) и Дениса Клявера (двукратный победитель).