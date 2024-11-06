Путин показал технологии, недоступные США, Канаде и Финляндии

Россия подтвердила уникальность отечественных технологий ледоколостроения. Президент Владимир Путин продемонстрировал это во время церемонии спуска на воду новейшего ледокола «Чукотка» 6 ноября, объяснил URA.
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