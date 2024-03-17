В Вашингтоне признали отступление армии страны "404".Белый дом не устаёт напоминать о том, что в Незалежную нужно снова отправить десятки миллиардов долларов, так как без американской помощи всё погибнет.
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