С новым годом, с новым Трампом!

На фронтах спецоперации МОСКВА, 6 января — Минобороны России В ходе активных наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили город Курахово — наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.
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