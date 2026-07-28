К чему приведет угроза ЕС воровать российскую нефть

Юрий Ильинов

«Пять глаз» следят за Россией: жителя Хабаровска обвиняют в госизмене ФСБ заявила о связи жителя Хабаровска с разведкой Новой Зеландии. Гражданин России обвиняется в госизмене. По версии спецслужбы, мужчина передавал иностранной разведке сведения о военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Задержание жителя Хабаровска В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что 55-летний подозреваемый самостоятельно вышел на представителей иностранных спецслужб. Следствие считает, что сотрудничество велось из корыстных побуждений через зарубежные почтовые сервисы и мессенджеры. «Контакты иностранной разведки с лицом были своевременно выявлены», — заявил оперативный сотрудник ФСБ. По словам представителя спецслужбы, разведка Новой Зеландии стремилась получить информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Задержанный имел доступ к секретной информации. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, сообщило ТАСС. Мужчину заключили под стражу на время следствия. В ФСБ напомнили, что максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы. На распространённых ФСБ видеокадрах во время обыска сотрудники службы показали пачки долларов США. При этом ведомство не уточнило происхождение денежных средств. Что известно об альянсе «Пять глаз» По данным ФСБ, Служба безопасности и разведки Новой Зеландии входит в разведывательный альянс «Пять глаз». В состав альянса входят спецслужбы: США; Великобритании; Канады; Австралии; Новой Зеландии. Представитель ФСБ заявил, что деятельность альянса направлена на глобальный сбор разведывательной информации. Одним из методов работы является создание условий для так называемого инициативного шпионажа через публикацию материалов в интернете. Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден выложил документы о работе альянса в открытый доступ и подчеркнул, что «Пять глаз» – наднациональная разведорганизация, которая не подотчётна законам собственных стран. ФСБ раскрыла схему тотальной слежки за россиянами,