Политика Сегодня

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Зампостпреда России при ООН: Германия, Япония и Италия показали свое кощунство

Зампостпреда России при ООН: Германия, Япония и Италия показали свое кощунство

Германия, Япония и Италия, которые отдали голоса против российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма, продемонстрировали свое кощунство.

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