В Калужской области семью иностранцев признали социально опасной

В Людиновском районе семейная пара граждан Узбекистана обратилась в суд с намерением обжаловать признание их семьи находящейся в социально опасном положенииВ Людиновском районе семейная пара граждан Узбекистана обратилась в суд с намерением обжаловать признание их семьи находящейся в социально опасном положении.