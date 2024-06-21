В Калужской области семью иностранцев признали социально опасной

В Людиновском районе семейная пара граждан Узбекистана обратилась в суд с намерением обжаловать признание их семьи находящейся в социально опасном положенииВ Людиновском районе семейная пара граждан Узбекистана обратилась в суд с намерением обжаловать признание их семьи находящейся в социально опасном положении.
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