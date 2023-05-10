Рогов: Киев пытается создать повод для захвата ЗАЭС

Заявления украинского «Энергоатома» о якобы проводимом РФ наращивании сил в окрестностях Запорожской АЭС могут распространяться с целью обоснования попытки ВСУ захватить станцию, считает член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Заявления украинского «Энергоатома» о якобы проводимом РФ наращивании сил в окрестностях Запорожской АЭС могут распространяться с целью обоснования попытки ВСУ захватить станцию, считает член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Свежие комментарии