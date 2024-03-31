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Новые правила: плату за вывоз мусора будут считать по-другому

Новые правила: плату за вывоз мусора будут считать по-другому

В скором времени в правилах перерасчета платы за вывоз мусора при отсутствии жильцов должны произойти изменения, сообщает PRIMPRESS.

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Комментарии
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юрий иванов
&quot;мусорная реформа&quot; есть грубое обиралово со стороны правительства, причём преимущественно бедноты - взять хоть расчёт по числу &quot;зарегистрированых&quot;: из села многие уехали в поисках лучшей доли, но регистрированы там, у родителей... Но грабительское постановление гласит, что оператор должен зарлючить договор с каждым владельцем (!) и, если владелец не будет согласен с условиями, договор будет считатья заключёным на условиях оператора(!!!) ..Получилось, что оператор берёт данные по регистрации у местной власти, не утруждаясь ходьбой и писаниной... Население не в силах доказать, что никто и не пытался заключить с ними что-то....
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