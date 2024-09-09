Собянин: в Москве обустроят 1,25 тысяч гектаров городских пространств

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин В рамках программы комплексного благоустройства территорий, проводимой в столице, в городе будет обустроено 1,25 тысяч гектаров общественных пространств, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии