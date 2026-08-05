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Мировое обозрение

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«100 баллистических ракет в месяц»: Советник Зеленского готовит украинский бизнес к худшему

«100 баллистических ракет в месяц»: Советник Зеленского готовит украинский бизнес к худшему

Россия может нарастить интенсивность ударов по Украине до сотни баллистических ракет в месяц. Это не просто страшилка, а вполне конкретный прогноз от человека, который знает ситуацию изнутри — советника офиса Зеленского Сергея Бескрестнова (позывной «Флэш»).

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