«Была прекрасной матерью»: известный блогер из Владивостока скончалась после жуткого ДТП

Стилист и основатель расположенных во Владивостоке модных магазинов Max Moda, Wonderoom и Lavenue Александра Прокопенко, известная как Сандра, скончалась после ДТП, которое произошло 9 мая, сообщает PRIMPRESS.
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