Пенсионер из Петрозаводска стал жертвой мошенников во второй раз

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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Фальшивый следователь обманул пожилого мужчину, пообещав вернуть украденные деньги В Петрозаводске 76-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве — неизвестные злоумышленники похитили у него 120 тысяч рублей.

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