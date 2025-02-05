Пенсионер из Петрозаводска стал жертвой мошенников во второй раз

Фальшивый следователь обманул пожилого мужчину, пообещав вернуть украденные деньги В Петрозаводске 76-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве — неизвестные злоумышленники похитили у него 120 тысяч рублей.
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