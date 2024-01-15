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В Подмосковье актер в гримерке приставал к девятилетнему ребенку

В Подмосковье актер в гримерке приставал к девятилетнему ребенку

В Подмосковье 18-летний актер приставал к девятилетнему мальчику во время репетиции. Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент произошел в Орехово-Зуево во время подготовки к спектаклю в актерском кружке.

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