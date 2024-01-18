США и Британия нанесли новые удары по Йемену, сообщает американский телеканал ABC. Перед этим в Центральное командовании Вооруженных сил США подтвердили удар хуситов по судну Genco Picardy в Аденском заливе: есть «некоторые повреждения», пострадавших нет, утверждают в Пентагоне.