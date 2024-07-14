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Де ла Фуэнте о Беллингеме: «У него много достоинств, и он забивает – это прирожденный талант. С точки зрения эстетики, за его игрой очень приятно наблюдать» 

Де ла Фуэнте о Беллингеме: «У него много достоинств, и он забивает – это прирожденный талант. С точки зрения эстетики, за его игрой очень приятно наблюдать» 

Главный тренер сборной Испании выразил мнение перед сегодняшним финалом Евро-2024 против британцев. – Джуд Беллингем – очень особенный игрок.

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