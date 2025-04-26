Михаил Романов: запуск первого вечного огня в Невском районе произведут к 9 мая

Депутат Государственной Думы ФС РФ от Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Михаил Романов осмотрел ход реставрации мемориального комплекса "Журавли" Невского воинского кладбища на Дальневосточном проспекте, сообщил депутат в своем Telegram-канале.
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