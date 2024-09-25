Половина россиян считают важным в архитектуре ЖК грамотное зонирование двора

Большая часть россиян, планирующих покупку квартиры, обращают внимание на проработанную и качественно выполненную придомовую территорию, наличие и архитектуру балконов/лоджий, а также наличие и конфигурацию больших окон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии