В Эстонии пригрозили закрыть не вышедшие из подчинения РПЦ православные храмы

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что православные монастыри, расположенные на территории страны, которые откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви, могут столкнуться с принудительным прекращением деятельности .
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