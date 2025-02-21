Котопес недели: станьте хозяином для ласковой кошки Бьюти или дружелюбного пса Бакселя

Два суперпитомца примут участие в московской выставке «Надо брать зимой» в это воскресенье. фото: «Надо брать зимой»Радостное событие ожидает москвичей уже в эти выходные: 23 февраля, в воскресенье, в пространстве «Бойлерная» на Хлебозаводе состоится легендарная выставка-пристройство «Надо брать зимой», организованная фондом «Вирта».