Новые MacBook получат поддержку СИМ-карт, а технику Apple не будут запрещать в России

В будущем новые модели MacBook могут получить поддержку сотовой связи на базе фирменного модема. Apple уже трудится над разработкой такого чипа, который будет объединять функции сотовой связи и других беспроводных сетей.
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